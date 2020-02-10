遊戲廠1月營收告捷 橘子智冠創1年多新高

（中央社記者韓婷婷台北10日電）武漢肺炎疫情延燒，宅經濟發威，遊戲類股1月營收陸續繳出好成績，繼鈊象繳出歷史新高數字後，橘子1月營收也創16個月新高，智冠則改寫13個月新高。

武漢肺炎疫情人心惶惶，學生寒假延長、民眾減少外出防疫，線上遊戲、追劇成為解悶良方，推動宅經濟發威，遊戲類股不只業績強強滾，近來也成為資金追逐標的，今天類股表現續強，包括昱泉、鈊象、智冠、宇峻、大宇資、曜越、唯數多檔個股逆勢上揚紅通通。

橘子集團今天公告1月自結合併營收新台幣12.4億元，月增42.7%，年增35.5%，創下近16個月以來新高，橘子表示，主要因「天堂M」新職業 「神聖劍士」上市、春節系列活動及其他多款遊戲改版，挹注1月營收增長。

橘子指出，除了天堂M首度推出女角限定職業外，春節期間並與beanfun!合作推出「天堂M」主題寶箱，送出2000萬元零用金，助攻beanfun!會員成長；另「新楓之谷」、「艾爾之光」及「新瑪奇」也推出大型改版，也有效促進玩家回流。

智冠科技1月營收5.92億元，月成長23.68%，年增幅16.13%，為採用淨額法認列後近2年單月營收次高，改寫13個月以來新高表現。

智冠表示，1月適逢寒假春節效應，遊戲、廣告整體市場熱絡，帶動集團通路經銷、遊戲營運、線上廣告業務成長，子公司遊戲新幹線端遊「三國群英傳Online」、「完美世界2 Online」推出改版以及「流火之詩」新品加入，貢獻1月營收較上月倍數成長，中華網龍旗下多款遊戲也祭出春節行銷活動，營收月增幅近2成。

智冠表示，2月集團2大遊戲接力推出，子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊「三國群英傳M」即將在2月18日雙平台登場，事前登錄吸引近30萬人參與。

紅心辣椒1月營收也攀升至2810萬元，月增29.65%，為近7個月來新高紀錄。

展望後勢，辣椒表示，旗下端遊「全民打棒球2 Online」預計3月將推出大改版，6至7月則推手遊版；子公司辣椒方舟及碩辣椒今年至少有2款新遊戲上市。除了台灣市場外，集團將積極拓展海外市場，希望透過增資取得子公司日本傲視辣椒過半股權，積極拓展日本市場。（編輯：趙蔚蘭）1090210