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精測去年每股賺19.07元 擬每股配息10元

最新更新：2020/02/12 17:24

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）測試介面廠中華精測去年全年稅後淨利新台幣6.25億元，每股稅後純益19.07元，董事會通過盈餘分配案，提升股東股利分配率至52%，擬配發每股現金股利10元。

精測預計6月3日召開股東會。

精測去年第4季單季合併營收新台幣10.1億元，較去年第3季11.02億元下滑8.6%，較前年同期7.21億元成長39.8%，去年第4季稅後淨利1.66億元，較去年第3季2.48億元下滑33.1%，較前年同期1.65億元成長0.7%，去年第4季每股稅後純益（EPS）5.06元，略低於去年第3季EPS 7.55元，優於前年同期EPS 5.02元。

精測指出，去年第4季是產業傳統淡季，全新垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card ）產品線也在當季開始擴充產能，逐步貢獻營收。

從產品比重來看，5G手機晶片（AP）的VPC已占整體VPC營收58.8%，不但高於去年第3季的6.5%，也超越前年同期的39.9%，成為推動VPC業績的成長關鍵，以去年全年總營收來看，VPC營收比重符合預期雙位數百分比成長目標。

去年第4季精測單季毛利率53.7%，較去年第3季54.79%減少1.1個百分點，較前年同期52.36%減少1.3個百分點，當季營業利益率31%，優於去年第3季與前年同期都是28%的表現。

公司指出，由於終止特定用途PCB生產計畫，去年第4季提列設備資產減損損失8921萬元後，每股純益仍符合預期。

累計去年全年合併營收33.9億元，較前年32.79億元成長3.3%，去年稅後淨利6.25億元，較前年7.16億元下滑12.7%，去年全年每股稅後純益19.07元，低於前年EPS 21.84元。

精測今天董事會也通過盈餘分配案，將提升股東股利分配率到52%，擬配發每股現金股利10元。（編輯：張均懋）1090212

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