武漢肺炎擔憂情緒緩解 亞股多隨美股收紅

（中央社香港12日綜合外電報導）美國股市昨天收紅，標準普爾和那斯達克指數再創歷史新高，因此帶動亞洲股市今天終場大多上漲。不過，對於武漢肺炎疫情帶來的立即和長期影響，投資人感到憂喜參半。

世界衛生組織（WHO）昨天將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。武漢肺炎去年底自中國湖北省武漢市向外擴散，迄今在全球造成超過1100人死亡，另有4萬多起確診病例，震驚各國股市。

部分人士擔心，武漢肺炎疫情不僅會衝擊中國總體經濟成長，也會對許多跨國企業的營業利潤造成影響。

不過，標準普爾和那斯達克指數昨天收盤再創歷史新高，帶動亞洲股市今天多收高。

萬達（OANDA）亞太市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「雖然實體經濟前景黯淡，但亞洲股市今天普遍收紅。對於2019年冠狀病毒疾病疫情的擔憂已逐漸減退，亞洲多數地區股市追隨華爾街漲勢收高。」

香港恆生指數今天終場上漲239.78點或0.87%，收27823.66點，這是港股連續第2個交易日收高。上海綜合指數上揚25.22點或0.87%，收2926.90點。深圳綜合指數大漲27.31點或1.55%，收1785.33點。

東京股市日經225指數終場上漲175.23點或0.74%，收23861.21點。雪梨股市收漲0.47%，新加坡股市大漲1.51%。台北股市上漲0.94%。首爾和曼谷股市也雙雙收紅。

但雅加達股市收盤下跌0.69%。吉隆坡股市下挫0.55%。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090212