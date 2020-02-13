豆府1月營收創高 展店動能今年更強

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣韓式料理餐廳豆府1月合併營收新台幣1.57億元，年增55.31%，月增12.22%，單月營收續創新高，今年上半年度的新展店數將超越2019年同期，展店動能更勝去年。

豆府1月合併營收新台幣1.57億元，較2019年同期成長55.31%，豆府指出，主要受惠2個部分，其一為2019下半年積極展店策略有成，其中，又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店及台南新光三越西門店表現突出；再加上1月的農曆春節的連續假期，集團46間門市中，共有11間門市單月營收均刷歷史新高。

因應新冠肺炎，豆府旗下全品牌祭出應對措施，包括所有同仁每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序，另外顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒。

豆府餐飲集團強調，雖疫情發展無法預測，不過早規畫各品牌推出外送或外帶服務，降低疫情短期上的衝擊。2019年全年度已完成12家新展店，店數成長效益達33%，今年展店計劃持續進行，上半年度的新展店數將超越2019年同期，集團有信心展店動能更勝去年，開出紅盤的飛機河粉也將在第2季往南部發展，獲三年米其林必比登的Baan Phadthai泰式炒河粉也將於北部開出首店。（編輯：鄭雪文）1090213