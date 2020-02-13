櫃買市場14日再添一檔債券ETF

（中央社記者韓婷婷台北13日電）櫃買中心今天表示，14日將再添一檔債券ETF上櫃掛牌，為元大投信發行的元大中國政策性金融債，櫃買也通過復華投信債券ETF指數資格認可。

櫃買中心表示，元大投信所發行的「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF證券投資信託基金」將於14日上櫃掛牌交易，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅，加計明天將新掛牌的元大中國政策性金融債ETF，總計上櫃市場債券ETF將達到99檔。

櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%。

另外，櫃買中心今天召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過復華投信申請的「彭博巴克萊1至5年期美元投資等級公司債（不含新興市場）指數」指數資格。

櫃買中心表示，該指數是衡量美元計價1至5年期投資等級公司債券市場（排除新興市場國家）的績效表現，目前該指數由569檔成分債券所組成，平均剩餘年期為2.80年。

櫃買中心統計，全體上櫃債券ETF在2019年全年度平均報酬為8.7%，2020年1月平均報酬達3.3%，其中有14檔上櫃債券ETF在1月報酬率超過5%，今年度上櫃債券ETF交易日均值達32.07億元。（編輯：郭萍英）1090213