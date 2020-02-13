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中信銀新增APP非約定轉帳 無障礙功能再升級

最新更新：2020/02/13 16:13

（中央社記者劉姵呈台北13日電）為提升視障者數位金融體驗，中國信託銀行今天宣布，將在中信Home Bank APP友善金融專區，新增非約定轉帳功能，更提供約6000台無障礙ATM、161台視障ATM，打造無障礙網銀。

金融監督管理委員會主委顧立雄去年11月要求，國銀須於2020年全面建置無障礙網路銀行及行動銀行APP轉帳相關服務，讓視障者也應享受無障礙的金融服務。

為推動普惠金融，積極響應金管會加速無障礙友善環境建構政策，中信銀數位場景經營處處長何慶媛今天表示，除了一般的帳務查詢、匯利率查詢，視障者常有轉帳需求，過去卻需要請熟人幫忙或親自到ATM轉帳，相當不便，因此將在「中信Home Bank」APP友善金融專區，新增非約定轉帳功能，進一步提升數位體驗。

此外，針對身障者，中信銀不僅在各分行設置無障礙空間，統計目前在全台提供最多約6000台無障礙ATM、161台視障ATM，領先同業打造響應式（Responsive web design，RWD）無障礙網路銀行。

中信銀也統計，行動銀行「中信Home Bank」APP友善金融專區的交易人次，已是中信無障礙網路銀行的5倍，相信未來新增非約定轉帳功能後，視障者也可享受更便利的無障礙金融服務。（編輯：趙蔚蘭）1090213

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