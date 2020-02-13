面板新產能過剩 群創去年每股損失1.77元

（中央社記者潘智義台北13日電）面板廠群創光電今天公布2019年第4季稅後損失為新台幣69億元，基本每股損失為0.71元。全年稅後損失為174億元，基本每股損失為1.77元。

群創統計，去年第4季合併營收為656億元，較第3季633億元增加3.6%，營業損失71億元，稅後損失為69億元。折舊及攤銷為87億元，資本支出為45億元。

回顧去年第4季，群創積極去化面板庫存，使整體面板出貨量增加，營收成長。2019年因全球面板新產能開出導致面板價格下跌，以及美中貿易戰影響，全年營收為2520億元，較前年減少9.8%。去年全年營業毛利為30億元，營業毛利率1.2%，營業損失為199億元。

群創表示，2019年第4季整體出貨面積762萬平方公尺，較第3季增加8.2%，液晶面板售價為每平方公尺275美元。第4季中小尺寸面板合併出貨面積76.56萬平方公尺，較第3季增加11.4%。

另外，群創2019年全年整體出貨面積為2894萬平方公尺，較2018年全年整體出貨面積為3064萬平方公尺減少5.5%；中小尺寸面板方面，2019年全年合併出貨量計2億5700萬片，較2018年全年出貨量2億7200萬片減少5.5%。

以產品應用別區分,群創說明，2019年第4季手機及商用產品營收占33%、可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為11%、電視為35%；以產品尺寸別區分，10吋以下占28%、10至20吋占26%、20至30吋占12%、30至40吋占4%、40吋以上占30%。

邁入第1季，群創認為，由於去年第4季積極去化庫存，以及受新冠病毒影響導致大陸春節延後開工，預估第1季面板出貨量較去年第4季減少。已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。

展望2020年，由於友廠減產效應及歐洲盃足球賽、東京奧運等運動賽事刺激消費需求，供需關係可望更健康。

群創光電今天公布今年1月自結合併營收為166億元，較去年12月221億元減少24.9%，較去年同期212億元減少21.8%。（編輯：趙蔚蘭）1090213