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國銀2019年海外據點大賺732億 創歷史新高

最新更新：2020/02/13 19:39

（中央社記者劉姵呈台北13日電）金管會今天公布，2019年國銀海外分支機構稅前盈餘達新台幣732.6億元，年成長18.37%，創歷史新高；其中，國銀在香港據點因放款利息及投資收益增加，續奪獲利王。

金融監督管理委員會銀行局今天公布國銀在全球各區分、子行獲利情形，按國家觀察，2019年累計稅前盈餘排名前10名，依序為香港389.8億元、中國大陸69.8億元、美國61.1億元、日本59.1億元、越南33.2億元、新加坡32.3億元、束埔寨27.3億元、英國14.2億元、澳大利亞13.9億元及加拿大6.1億元。

銀行局官員表示，國銀在香港據點主要承作的是企金聯貸案，因此未受到反送中抗爭的影響，反而受到放款利息收入及投資收益增加的影響，增加放款規模。

進一步與2018年相比，成長幅度前3名為越南，年成長45.6%；第二名為柬埔寨，年成長32.5%；第三名為澳大利亞，年成長19.8%。

銀行業者分析，越南成長最多主要是因為去年受到美中貿易戰影響，許多台商轉移生產基地到越南，導致需求增加。

唯一衰退的國家為美國，年衰退幅度約22.8%，連3年獲利衰退，銀行局官員表示，主要是因為監理成本提高，像是有些管理顧問的費用，銀行要增加法遵人員，墊高人事成本，在用人跟顧問的費用都會增加。

銀行局公布，去年新南向18國海外分、子稅前獲利首度突破百億大關，約122.4億元，年成長高達81.06%。銀行業者分析，受到美中貿易戰影響以及台商生產基地移轉效應，助攻新南向國家整體獲利成長。（編輯：郭萍英）1090213

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