台股攻11800點收紅 台指期結算前震盪機率高

（中央社記者潘智義台北14日電）美股下跌逾百點，但多頭格局未變，台股今天以平高盤開出後，一度翻黑，隨後震盪走高，終場雖只小漲，但仍順利重回11800點之上。法人認為，若無法回補年後大跌缺口，恐續箱型整理。

加權指數終場收在11815.7點，上漲23.92點，漲幅0.2%，成交值新台幣1116.74億元，8大類股只有食品類股小跌，其他各類股都上漲，其中又以造紙、泥窯類股最強。

蘋概股3雄台積電收在335元平盤、大立光也收在平盤價4820元。鴻海收在84.9元，小漲0.24%。

造紙類股當中，榮成收在14.25元，上漲1.42%。台紙收在19.8元平盤價，士紙收在31.45元，上漲0.16%。

泥窯類股當中，台泥收在43.2元，上漲0.12%。亞泥收在46.95元，上漲1.08%。嘉泥收在20.2元，上漲1%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股近日緩步上漲，但因台指期下週三結算，留倉部位多單增加，若能在結算前拉高指數，回補農曆年後大跌的缺口，指數還有機會上攻，否則仍將維持箱型整理格局。

廖健佑指出，受武漢肺炎疫情影響，中國工廠無法順利開工生產，台灣的半導體、IC設計因工廠多在台灣，所以在這波疫情衝擊下並未受傷，台積電、聯發科就是最明顯的例子，近來舉行法人說明會的IC設計公司，股價都比較強。

他說，雖然指數目前尚未補農曆年後大跌缺口，但被動元件、動態隨機存取記憶體（DRAM）、矽晶圓族群中，許多個股卻已補缺口，成為強勢股。至於印刷電路板（PCB）反彈，卻未能及時收復大跌時缺口，要續強仍有難度。

他直言，在19日台指期結算前，台股究竟會跨過跳空大跌缺口，順利軋空，還是繼續箱型整理，仍難預料。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊凱翔）1090214