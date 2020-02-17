疫情未降溫旅行社股價腳軟 燦星旅慘跌停

（中央社記者江明晏台北17日電）新冠肺炎疫情未見降溫，旅行社業者持續面臨市場急凍，今天股價腳軟，雄獅、鳳凰、五福、易飛網及山富全數收跌，傳出求售消息的燦星旅更慘摔跌停。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）；時序進入2月下旬，新冠肺炎自爆發以來疫情未見降溫，旅行社短期營運首當其衝，雄獅早盤一度下跌2.57%，終場跌幅收斂，收在73.3元，下跌0.95%。五福下跌1.04%，收19元，鳳凰終場下跌1.77%、收36.15元，易飛網終場下跌1.51%、收9.8元。

市場傳出，近年營運低迷的燦星旅求售，雖然燦星旅否認此消息，但旗下門市持續精簡已是事實，一路從49間據點砍至17間；業界人士評估，燦星旅門市多在燦坤內，未來若出售也難切割；燦星旅今天股價盤中下殺跌停價5.29元鎖住。

旅遊業者私下表示，現在疫情影響肯定是全面性的，不只侷限在中國。台灣出境到東南亞、東北亞和入境台灣的旅遊市場，全面受到衝擊；但業者非常清楚防疫期間旅遊產業當然有「急凍期」，絕對支持政府嚴格的防疫政策，才能盡快縮短陣痛期。

部分旅行社業者持樂觀態度表示，「2、3月本來不是傳統旺季，影響不算是很深」。業者認為，中國以外地區旅遊市場將在4月恢復，中國則在第2季復甦，正好銜接母親節出遊和獎勵旅遊、暑期旅遊等旺季，且不排除疫情落幕後，有爆量訂單出現，誰能率先掌握訂單也是旅遊業最重要的事。

另有旅行社業者表示，這次受傷最深的應該是那些「專營中國低價團」的小型旅行社，原先就因為政治因素大受影響，現在疫情等於是「雪上加霜」，不排除市場會出現「汰弱留強」的盤整期。（編輯：趙蔚蘭）1090217