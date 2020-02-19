市場預期武漢肺炎對經濟影響有限 亞股多收紅

（中央社香港19日綜合外電報導）亞洲股市今天大多止跌回升收紅，原因是市場樂觀預期，武漢肺炎疫情只會對企業獲利造成短期衝擊，經濟依然成長。

由於蘋果公司（Apple）警告，疫情恐致本季營收無法達標，美股和歐股今天普遍下跌。不過，由於投資人料定決策者會採取必要措施，將疫情帶來的不良影響降至最低，亞洲股市並未延續歐美股市跌勢，收盤大多上漲。

武漢肺炎已在全球造成2000多人死亡，另有超過7萬4000起確診病例。疫情導致全球供應鏈中斷，並迫使多場備受關注的運動賽事和文化活動取消。

萬達（OANDA）資深亞洲市場分析師海利（Jeffrey Halley）發表評論說，由於中國和其他地區陸續推出經濟刺激措施，「亞股投資人似乎有信心，亞洲各國政府將『採取一切必要措施』來抵銷疫情造成的經濟放緩」。

東京股市日經225指數今天終場上漲0.9%，收23400.70點，終止連續4個交易日的跌勢。香港恆生指數終場上漲0.5%，收27655.81點。

南韓武漢肺炎確診病例數今天暴增20例，但首爾股市收盤上揚0.1%。台北股市上漲0.9%。雪梨股市上揚0.4%。新加坡和雅加達股市也雙雙收紅。

但上海綜合指數終場下跌0.3%，收2975.40點。曼谷股市下挫0.5%。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090219