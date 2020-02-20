標普續創新高不畏疫情 恐慌指數難套利

（中央社記者潘智義台北20日電）中國武漢肺炎疫情未平，影響投資人預期標準普爾500指數走跌，帶動恐慌指數（VIX）上漲，讓VIX指數股票型基金有套利空間，但專家說，美股處於多頭格局，這樣的說法不見得成立。

富邦VIX指數股票型基金（ETF）是以美國恐慌指數（VIX）為標的，美國恐慌指數是美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌的指數商品，對應的是美國標準普爾500指數，若標準普爾500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，美國恐慌指數就大漲，反之則大跌。

群益期貨經理林致彬表示，美股才拋開美中貿易戰的利空，處於多頭格局，受到中國武漢肺炎疫情的影響，不如台灣及中國周邊國家，即便標準普爾500指數受疫情衝擊，自1月24日開始下跌，1月31日盤中來到波段低點3214.68點，但隨後指數走高，19日收在3386.15點續創新高。

林致彬說，當標普500指數下跌之際，VIX上漲幅度不大，且隨後回跌，因此在台股掛牌的富邦VIX指數股票型基金（ETF）近日也未因此大漲，想要趁機套利的投資人要失望了。

他表示，中國大陸工廠無法全面復工，造成台商在當地的工廠無法正常運作，加上日本武漢肺炎疫情擴大，恐影響台廠上游的日本零組件供應商出貨，所以台股受疫情的影響比美股大。

富邦VIX今天開低來到2.47元，下跌1.59%，盤中高點2.55元，上漲1.59%，而2.55元是2月13日的收盤價。（編輯：楊玫寧）1090220