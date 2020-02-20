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向醫護致敬 科思創將捐贈1萬副護目鏡

最新更新：2020/02/20 14:27

（中央社記者潘羿菁台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，化工大廠科思創今天宣布，為支援第一線醫療機構物資需求，並向醫護人員致敬，科思創將捐贈1萬副全罩式專業護目鏡給予衛福部疾管署，預計3月底前交貨。

農曆春節前開始，武漢肺炎疫情就持續升溫到現在，儘管目前中國大陸確診病例開始趨緩，但是日本、韓國、台灣確診病例持續增加中，其中，北部與中部都出現無出國史感染案例，格外引起注意。

科思創有感於疫情持續擴散，為紓緩醫療資源需求壓力，今天宣布捐贈1萬副全罩式專業護目鏡，並具備間接式透氣與防霧功能，讓第一線醫護人員戴起來舒適感更好。

目前科思創已經在採購護目鏡，預計3月底有望交貨給疾管署，由疾管署統一分送給各地醫療院所。

台灣科思創總經理李銘城表示，期待能透過護目鏡為第一線醫療人員帶來更多的防護，感謝醫療人員守護台灣，「您們辛苦了。」台灣科思創將全力支持政府的防疫工作，也強化自家員工的自主健康管理意識，期待疫情能在全民攜手共同防疫下盡快結束，台灣加油。

截至今天為止，科思創於大中華區捐贈的護目鏡總數量，已達到16萬副。（編輯：楊凱翔）1090220

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