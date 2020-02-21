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5G天價標金1421億元 NCC：需30日內繳清

最新更新：2020/02/21 19:47

（中央社記者吳柏緯台北21日電）經過2階段的競標，第一波5G頻譜競標終於塵埃落定，5G總標金達新台幣1421.91億元。NCC表示，今天正式公告競標結果後，業者必須在30日內繳交標金，才能繼續後續審查。

5G競標第一階段1月16日落幕，隨即進入了1個多月的協商期，國家通訊傳播委員會（NCC）在今天下午進行第二階段的競價。

根據第二階段的競價結果，5G熱門頻段3.5GHz的位置順序為台灣之星、遠傳、中華電信、台灣大哥大。中華電信出價20.8億元，取得F13至F21等9個最乾淨的「魚肚頻段」；遠傳電信出價20.3億元，取得F5到F12等8個位置次佳的「魚頭近魚肚頻段」。

台灣之星與台灣大哥大並未對這個組合出價，台灣之星取得F1到F4等4個「魚頭頻段」、台灣大哥大，取得F22到F27等6個「魚尾頻段」。

加上第一波的標金，5G總標金達新台幣1421.91億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1405.43億元，僅次於義大利與德國，為世界第3。

國家通訊傳播委員會（NCC）稍早舉行記者會，代理主委陳耀祥出席說明競標結果與後續釋照規劃。

陳耀祥說明，下午競標結果出爐後，NCC隨即審查並通過，相關公文今晚送交電信業者，NCC同步公告，業者必須在NCC公告競標結果的30天內繳納標金，才能繼續進行後續的審查程序。

陳耀祥進一步說明，後續將會要求業者必須提出事業計畫書與資通安全維護計畫變更，NCC的專案小組將會在收到申請後盡速審查。此外，也要求業者必須完成基地台建置並取得使用許可，之後NCC才會核發5G的使用執照。

外界擔憂這次5G競標的標金過高，未來在消費者的通訊使用方面，將造成資費過高，影響消費者的使用意願，不利5G發展。陳耀祥表示，5G的標金確實高過NCC和行政院設定的目標，但是消費者不用過於擔心，NCC及行政院有政策工具，以萬全準備面對，讓消費者不但用得起，也有良好的服務品質。（編輯：黃國倫）1090221

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