疫情持續干擾信心 外資本週賣超逾330億

（中央社記者韓婷婷台北21日電）隨著疫情升溫，市場信心受挫，今天呈現股匯雙殺，台股下跌38.74點，收在11686.35點，挑戰季線失利，外資持續撤退，累計本週賣超逾330億元，新台幣今天重貶1.49角，連5日貶值。

美股四大指數下跌，加上美元指數轉為走強，壓抑21日亞股表現，除中國股市在政策扶持走勢相對強勢外，其餘包括日、韓、港股等亞股均走跌，台股終場下跌38.74點，收在11686.35點，成交量下滑至1249.53億元。累計本週指數下挫129.35點，跌幅1.09%，結束過去2週紅K棒走勢。

匯市也呈現連5貶，武漢肺炎疫情的干擾也引發市場對亞洲經濟情勢的擔憂情緒，熱錢大出逃，今天亞幣普遍走弱，新台幣兌美元更重貶1.49角，貶幅達0.49%，收盤收30.403元，來到近2個半月以來的低位。

資金面，三大法人今天同步賣超，合計賣超43.75億元，其中自營商賣超8.22億元，投信賣超1.04億元，外資及陸資賣超34.49億元。累計本週集中市場外資賣超333.39億，投信賣超29.92億，自營商買超28.34億，三大法人合計賣超334.97億。

累計本週融資增加34.47億，融資餘額1354.69億；融券增加7270張，融券餘額74萬張。從籌碼面觀察，外資持續落跑，自營商及散戶已開始回補。

法人表示，未來外資動向仍待關注，在技術面，大盤挑戰季線（11798點）及11850點失利，連2日收跌，接下來季線支撐是關注重點。（編輯：黃國倫）1090221