武漢肺炎擴散 美股道瓊跌227點週線挫逾1%

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）武漢肺炎疫情蔓延，衝擊全球經濟與企業獲利表現。隨著投資人避險，蘋果等科技股表現疲弱，美股道瓊指數今天下挫227點，創兩週來最差表現，3大指數週線跌幅都逾1%。

美股全天賣壓沉重，道瓊工業指數終場下跌227.57點，跌幅0.78%，收在28992.41點。標準普爾500指數下挫35.48點，跌幅1.05%，收在3337.75點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫174.38點，跌幅1.79%，收在9576.59點。

3大指數週線收黑，為3週來首見。道瓊指數本週下跌1.4%，標普500與那斯達克指數單週跌幅分別達1.3%、1.6%。3大指數從歷史高點拉回，但回檔幅度都不到3%。

科技股連兩天拖累大盤走勢。標普500指數11大類股中，資訊科技（IT）股整體跌幅達2.25%，表現敬陪末座；與中國連動密切的晶片股表現更差，費城半導體指數重挫3%。

微軟（Microsoft）股價重挫3.2%，領跌道瓊指數成分股。本週發布營收警訊的蘋果公司（Apple）股價今天下挫2.3%，亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅也都超過2%。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.6%，收在55.59美元，本週跌幅達4.5%。

根據世界衛生組織（WHO）統計，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）全球確診病例已超過7.5萬例，逾2200人喪命，絕大多數都在中國。中國新增病例有減緩趨勢，但其他國家確診病例加速增加，韓國與伊朗都出現死亡案例。

投資人原本受美國財報季利多不斷鼓舞，並樂觀預期武漢肺炎對全球經濟不會構成太大威脅，帶動美股近幾週屢創新高。

但武漢肺炎衝擊中國生產與內需的效應逐漸擴散，蘋果公司17日表示，武漢肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估的630億至670億美元，成為疫情爆發後率先示警財測無法達標的美國大型企業。

家用品大廠寶鹼（P&G）20日也警告，武漢肺炎將對寶鹼本季營收與獲利產生「實質衝擊」。

最新經濟數據令投資人更加擔心成長前景。IHS Markit今天公布，美國2月服務業採購經理人指數（PMI）初估值降至49.4，創6年多來新低，占美國經濟比重約2/3的服務業景氣收縮；製造業PMI初估值也降至50.8，創去年8月以來新低。

金融市場避險氣氛轉濃，投資人紛紛轉買債券、黃金等熱門避險標的。美國30年期公債價格上漲、殖利率跌破1.9%，創歷史新低；國際金價勁揚逾1%，再創7年來新高。

華爾街日報分析，股市投資人近幾週保持樂觀，激勵大盤屢創新高；債市投資人相對審慎，買盤使得穩當的長天期公債殖利率創新低。如此情況同時發生，凸顯投資人至今仍在摸索武漢肺炎疫情會對經濟成長造成多大損害。（編輯：高照芬）1090222