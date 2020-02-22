IC設計廠首季不看淡 聯發科相對保守

（中央社記者張建中新竹22日電）武漢肺炎疫情蔓延，不少IC設計廠第1季在客戶需求依然熱絡下，營運展望樂觀，可望有淡季不淡表現。聯發科第1季展望相對保守，預估單季營收恐季減7%至15%。

包括聯發科、譜瑞-KY、義隆電與聯詠等多家IC設計廠已陸續舉行法人說明會，譜瑞-KY與義隆電一致表示，客戶訂單並未因疫情影響而減少；其中，義隆電更透露，部分客戶反而還追加訂單。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY指出，第1季電競平台可望快速成長，高速裝置需求強勁，面板廠客戶也下單強勁，預期季營收將達0.95億美元至1.05億美元，將介於季減1%至增加9%之間。

觸控晶片廠義隆電預期，第1季因工作天數減少，業績可能較去年第4季滑落；不過，在客戶需求依然熱絡下，表現可望優於去年同期水準。

面板驅動IC廠聯詠表示，第1季系統單晶片需求不錯，客戶有追貨的情況，出貨可望較去年第4季略增，有機發光二極體（OLED）驅動IC出貨也將同步成長。

聯詠預期，整體第1季營收約新台幣158億元至168億元，介於季減4%至增加2%之間，表現將淡季不淡。

另一家面板驅動IC廠奇景光電對第1季展望更加樂觀，預期季營收成長1%至10%。不僅大尺寸面板驅動IC銷售可望增加10%，中小尺寸面板驅動IC在市占率擴增下，更可望增加10%至20%，是成長主要動能。

至於手機晶片大廠聯發科展望相對保守，聯發科表示，因武漢肺炎疫情影響，需求不確定，預期第1季營收恐季減7%至15%。（編輯：張良知）1090222