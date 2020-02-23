武漢肺炎疫情擴散 清潔用品原料需求大增

（中央社記者潘智義台北23日電）武漢肺炎日韓病例激增，現在不但口罩一罩難求，連清潔用品也跟著看俏，清潔用品原料價格一路走高，清潔劑原料烷基苯製造商和益指出，接單能見度已看到第3季。

和益表示，受疫情影響，除消毒產品熱賣，清潔用品銷量也跟著大增，環境清潔、衣物清潔都重要，連帶使洗衣粉、清潔劑原料烷基苯價格走揚；另外防護衣用接著劑相關原料也很熱門。

由於農曆年後因疫情擴散，中國大陸廠商雖有部分復工，但和益強調，受限於運輸及港口作業未能全面復工，因此亞洲烷基苯市場供不應求，近來烷基苯亞洲現貨價來到每噸1300至1400美元，為近2年新高。

台灣除和益生產烷基苯，和桐則是利用烷基苯生產烷基苯磺酸再交給洗衣粉製造廠做原料，但工廠主要在中國大陸。

和益說，洗衣粉的洗淨效果決定於有效成分，介面活性濟的多寡，含量愈高效果愈好，所謂濃縮洗衣粉就是相對於一般洗衣粉，介面活性劑的含量較高，而介面活性劑的主要成分其實就是烷基苯。

和益指出，烷基苯只在台灣生產，由下游的廠商製成烷基苯磺酸，再供應台灣本土洗衣粉、清潔劑製造廠，也外銷到世界各國。因未在中國大陸生產，這次武漢肺炎疫情並未影響烷基苯出貨。

不過，和益解釋，和長春石化合作，在中國大陸生產工業清潔劑原料壬酚，就多少受到武漢肺炎疫情波及，因運貨的司機難找，被迫降低出貨量。

除了清潔用品原料看俏，氫化石油樹脂也受到市場青睞。例如，防疫重要產品防護衣，若非採用一體成型，則需熱熔膠接著劑，接合各片材料，因防護衣會接觸人體，熱熔膠的成份必須留意不傷皮膚，其中添加的石油樹脂必須經過氫化處理，製成氫化石油樹脂才能使用。氫化石油樹脂應用在紙尿褲貼合，即因接觸人體不傷肌膚，才獲廣泛使用。（編輯：蘇志宗）1090223