Garmin去年EPS登高 今年每股估賺4.6美元

（中央社記者江明晏台北24日電）穿戴品牌Garmin去年營運表現亮眼，全年稀釋後每股盈餘達4.45美元的新高點，年成長21%，看好航海、戶外、健身休閒3大領域今年續發威，預估今年稀釋後每股盈餘4.6美元。

跨足「航空、航海、車用、戶外、健身休閒」5大領域的Garmin，在品牌創立邁向30個年頭的2019年展現強勁成長動能，推出多款產品，整體營運創佳績。

Garmin今天公布2019年第4季全球財報，總營收、營業利潤與稀釋後每股盈餘都創下品牌歷史新高點，全年總營收與前年相比成長12%，達37.58億美元。

其中，Garmin健身休閒、戶外、航空、航海事業體表現亮眼，營業利潤9.46億美元，年成長21%；稀釋後每股盈餘（EPS）達4.45美元的新高點，年成長21%。

展望2020年，Garmin對於航海、戶外、健身休閒3大領域的產業發展充滿期望，預期在品牌更多創新技術研發下，3大領域的產品銷售成長率能達10%，看好全年營收再成長6%，達40億美元，預估2020年全年度毛利率59.2%、營業利潤率23.5%，稀釋後每股盈餘4.6美元。（編輯：楊玫寧）1090224