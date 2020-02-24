武漢肺炎疫情恐慌升高 台股下挫151.48點
最新更新：2020/02/24 14:19
（中央社記者張建中台北24日電）武漢肺炎疫情擴大，市場恐慌氣氛升高，台股今天開低走低，指數終場收跌151.48點，失守11600點關卡；防疫概念股為今天盤面少數表現強勢族群。
加權指數今天收在11534.87點，跌151.48點，跌幅1.3%，成交值新台幣1381.88億元。
傳統產業股普遍走跌，包括塑膠、紡織、玻璃、營建、運輸與觀光類股指數同步下挫逾1%，汽車類股指數更大跌2.11%。
包括口罩、不織布、耳溫槍、額溫槍與疫苗等相關防疫概念股成為資金追逐焦點，康那香、熱映與高端疫苗等多檔股價強攻漲停。
市場認為，衛生紙用量也可能增加，正隆等廠商股價表現不錯，帶動造紙類股指數大漲2.47%，表現相對強勢。正隆上漲6.24%，收23元。
電子股方面，股王大立光、台積電與鴻海等權值股股價同步走跌，影響整體電子類股指數下挫1.37%。面板與記憶體因韓國疫情加劇，市場看好可望受惠轉單效益，兩族群股價表現相對強勢。
大立光下跌2.74%，收4610元，台積電下跌1.54%，收320元，鴻海下跌1.22%，收80.7元。
分析師王兆立表示，市場氣氛趨於保守，投資人謹慎為宜，未來疫情發展將持續牽動國際股市，仍須密切留意。（編輯：楊玫寧）1090224