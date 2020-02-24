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歲計賸餘加5G釋照收入 紓困預算對財政影響有限

最新更新：2020/02/24 16:25

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）緩解武漢肺炎疫情衝擊，政府匡列新台幣600億元紓困預算，財政部今天表示，將以歲計賸餘及新增舉債方式因應，在今年為「平衡預算」且將有大筆5G釋照收入等前提下，短期對財政影響有限，仍有能力因應。

行政院日前拍板紓困措施，總計投入約600億元，針對內需型產業、農業、交通相關產業提出紓困與振興方案，並規劃160億元用於信保基金專款、貸款利息補貼以及酷碰折扣券。

對於600億預算財源，財政部官員表示，一部分將以「歲計賸餘」來因應，也就往年政府歲入及舉債等「收入」，減掉歲出及債務還本等「支出」所剩餘的帳上餘額，累計至2018年還剩有360億元空間可運用；最終要使用多少來支應紓困，還要與主計總處討論。

財政部官員說，除歲計賸餘外，其餘規劃新增舉債支應，為使特別預算能夠動支使用，必須編列一定的舉債金額，但實際上是否影響財政，到了下半年是否得實際舉債，必須綜合今年總預算執行情形，包括稅收、非稅課收入以及支出樽節情形等來判斷。

財政部官員指出，今年中央政府總預算為「平衡預算」，歲入歲出賸餘294億元，為多年來首見，不像過去歲入減歲出大多為「差短」，還要舉債因應，目前財政體質處於相對良好狀態。

財政部官員說，歲入方面，屬於稅課收入大宗的綜所稅、營所稅都是隔一年才申報，不會反應在今年稅收上，會先受到影響的主要為營業稅等；非稅課收入部分，5G釋照今年可有1400億以上收入，為財政空間帶來很大彈性。

財政部官員表示，另一方面，2019年度同樣也有會新增歲計賸餘，規模估計至少300億至400億元以上，審計部7月決算後會確定具體金額，為未來財政運用保留一定空間；若真需舉債，隨近年債務體質改善，目前也還有很大舉債空間，未來10年舉債空間達1.8兆元。

綜合以上，財政部官員說，今年預算執行本來就很樂觀，如今雖然多了武漢肺炎疫情這項變數，但評估仍有足夠財政空間能支應，短期政府仍有能力可因應，也具有良好的舉債能力可應對，對財政影響有限。（編輯：蘇志宗）1090224

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