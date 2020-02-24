疫情升溫帶動資金避險需求 債市基金連59周吸金

（中央社記者韓婷婷台北24日電）肺炎疫情蔓延，引發市場對全球經濟成長遭殃的顧慮，市場對聯準會（Fed）降息救市預期提高，公債殖利率上周再度下探空前新低水位，促使國際資金連續59周蜂擁進債券基金避險。

摩根投信表示，觀察新興市場投資組合研究機構（EPFR）最新數據，上周超過180億美元進駐包含投資級債、市政債、MBS、政府債、高收益債和新興債在內的整體債券基金。

根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周主要信用債市除高收益債小幅淨流出外，投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額較前一周略為收窄，來到63.3億美元。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，武漢疫情近期於全球擴散速度加快，市場擔憂疫情恐衝擊全球供應鏈和中國經濟成長，驅使資金湧入債市避風頭，除了美國30年期公債殖利率上周五一度跌至1.89%的歷史低點，美國10年期公債殖利率也同步跌破1.5%的指標水位，並為債券型基金再添投資魅力，包含投資級企業債、高收益債和新興市場債在內等三大主要債券基金已連續2周獲國際資金全面進駐。

陳若梅表示，信用評等較高的投資級企業債券持續最受投資人青睞，上周再獲128.9億美元，推升連續吸金周數來到第57周；新興債基金亦連2周流入皆超過20億美元；高收益債券也已連續3周吸金。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著肺炎疫情在中國以外地區增溫，對於全球企業供應鏈復工狀況的衝擊也使得部分企業開始下調財報預測，市場對於疫情擔憂的情緒未減，使得資金近日明顯流入公債避險，進一步壓低公債殖利率至區間相對低點。

謝佳伶表示，以較受避險資金青睞的美國公債來說，除30年期公債殖利率於日前出現歷史新低點外，10年期公債殖利率在過去90天的波動度也來到38.64%，公債殖利率而如此大的擺盪幅度也顯示市場風險意識愈趨兩極化發展，並提高了相關資產的利率風險，進而影響資產能提供投資人息收報酬的表現。（編輯：趙蔚蘭）1090224