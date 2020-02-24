中華電APP協助視障者 語音隨身助理受國際肯定

（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信開發協助視障朋友生活的「語音隨身助理」APP，2013年發表以來，下載次數已突破5.4萬人次，近期更入圍GSMA舉辦的「數位時代受信賴之最佳行動創新獎」，受國際肯定。

中華電信今天表示，開發協助視障朋友生活的「語音隨身助理」APP入圍GSMA GLOMO（Global Mobile）Awards 2020的「數位時代受信賴之最佳行動創新獎」（Best Mobile Innovation for Building Trust in the Digital Age）。

GSMA GLOMO Awards為GSMA所舉辦的獎項，GSMA為國際著名的協會，全球有750家以上的行動業者會員，因此GSMA GLOMO Awards在國際行動業界有相當的聲譽與影響力，今年是第25屆，歷屆獲獎公司皆是行動通訊產業中重量級的領導業者，以2019年為例，得獎者包括易利信、華為、韓國電信、三星、Google等。

中華電信表示，有感於視障朋友生活上遭遇諸多不便，中華電信與「中華民國無障礙科技發展協會」及「淡江大學視障資源中心」合作，由無障礙協會與淡大協助從視障朋友的角度提出需求，中華電信研究院戮力運用最先進的行動技術，開發能確實提供視障朋友適切協助的「語音隨身助理」APP，嘉惠視障朋友。

「語音隨身助理」APP內容包括鈔票辨識、生活物品辨識、雲端閱讀、公車動態資訊等，是視障朋友生活上最有力的科技幫手；同時隨著數位科技的不斷演進，「語音隨身助理」APP更結合多元創新技術，包括光學文字辨識（OCR）、雲端科技、人工智能和大數據等。

這款專門為視障朋友開發的APP，自2013年發表以來，有效地鼓勵視障人士使用網際網路，截至目前為止，台灣大約有逾5.6萬名視障人士，而該應用程式下載次數已突破5.4萬，顯示受到台灣視障人士的信任和歡迎。（編輯：蘇志宗）1090224