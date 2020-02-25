美股道瓊重挫逾千點 台股恐回測年線

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股道瓊重挫1031點，台股24日大跌151點失守11600點關卡。法人表示，台股今天下跌難免，恐回測年線。

武漢肺炎對全球經濟威脅日增，投資人恐慌加劇，美股上演「黑色星期一」，道瓊工業指數終場大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點。標準普爾500指數崩跌111.86點，跌幅3.35%，收在3225.89點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫355.31點，跌幅3.71%，收在9221.28點。

中國武漢肺炎疫情擴大，市場恐慌氣氛升高，台股24日開低走低，指數終場收跌151.48點，失守11600點關卡，加權指數收在11534.87點，跌幅1.3%，成交值新台幣1381.88億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣275.55億元。

其中外資賣超台股達263.39億元，是2018年10月11日之後，1年4個多月以來外資賣超最大金額。

法人表示，美股重挫，台股24日續回落短期均線之下，日KD技術指標開口向下，半年線約11431點可能失守，加上新台幣兌美元匯率走貶，外資24日大幅賣超275億元，台股短線恐回測年線約11041點。

法人指出，仍需觀察供應鏈產能回升情況，考量日本和韓國肺炎疫情有擴大跡象，操作須謹慎，選股留意具基本面的疫情受惠股，以及伺服器、車用，內需食品族群。

日韓疫情連環爆，引發市場避險情緒升溫，24日外資上演大出逃戲碼，不只台股大跌，新台幣也跟著貶，收盤收30.472元，貶6.9分，下探2個半月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額為16.43億美元。（編輯：鄭雪文）1090225