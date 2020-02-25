蘋果傳新品採5奈米 精測受惠上半年業績看佳

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果（Apple）布局先進製程晶片設計備受關注。分析師指出，5奈米製程是蘋果未來12個月到18個月新品核心技術，台廠精測可望受惠，上半年業績獲利可優於預期。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，5奈米製程是蘋果未來12個月到18個月新產品核心技術，俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情不影響蘋果對5奈米的投資，且蘋果會在疫情爆發後增加與提前拉貨5奈米設備。

報告預期，蘋果未來12個月到18個月新產品，將會配備5奈米製程生產的處理器，包括今年下半年新款5G版iPhone、今年下半年配備mini LED的iPad平板電腦、以及明年2021年上半年採用自家處理器的Mac電腦等。

郭明錤指出，蘋果對5奈米製程的研發與生產投資更積極，測試介面台廠中華精測將成為主要受益者。

報告指出，提供給蘋果的5奈米探針卡訂單近期提升30%到40%，因此精測產能滿載，出貨時間提早1個月到2個月到今年第2季中期前，預估精測今年上半年營收與獲利可優於市場預期。

郭明錤並預測，5奈米是精測今年與明年關鍵成長驅動力，相關優勢可延續至3奈米。

報告預估，原先可能今年第2季中期前開始貢獻5奈米產品的華為（Huawei），將遞延至今年第2季末或第3季，不過因為蘋果增加30%到40%訂單、與提前拉貨5奈米產品，因此精測今年上半年營收與獲利將優於預期。

報告並預期蘋果、華為與聯發科的後續5奈米產品訂單，將顯著推升精測今年與明年的成長。

展望第1季營運，法人預估精測第1季淡季不淡，已出貨給美系主要客戶，單季業績可衝同期新高，今年垂直探針卡貢獻看佳，新品助攻毛利率維持50%到55%區間。

累計去年全年精測合併營收新台幣33.9億元，較前年32.79億元成長3.3%，去年稅後淨利6.25億元，較前年7.16億元下滑12.7%，去年全年每股稅後純益19.07元，低於前年EPS 21.84元。

其中精測去年第4季單季合併營收新台幣10.1億元，季減8.6%，較前年同期成長39.8%，去年第4季稅後淨利1.66億元，季減33.1%，較前年同期成長0.7%，去年第4季每股稅後純益5.06元，略低於去年第3季EPS 7.55元，優於前年同期EPS 5.02元。（編輯：楊凱翔）1090225