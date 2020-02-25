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致伸今年成長恐放緩 日系外資降評下修目標價

最新更新：2020/02/25 11:05

（中央社記者吳家豪台北25日電）日系外資指出，聲學元件廠致伸2019年成功打入無線耳機產品，但也導致基期相對偏高，今年營收成長恐放緩，將致伸投資評等調降至中立，目標價下修到56元。

致伸股價今天下跌1.7元開出，截至11時，盤中低點來到50元、跌幅約3.5%，成交量超過2100張。

日系外資發布研究報告表示，2019年致伸開始打入無線耳機產品並取得實質進展，耳機產品占致伸營收比重從2018年2%至4%提高到2019年15%至20%。

但日系外資也提到，由於耳機事業毛利率不如預期、武漢肺炎疫情潛在影響及投資人注意力轉往致伸轉投資公司Tymphany，因此下修致伸2020年每股盈餘預估值6%至5.14元。

日系外資分析，致伸其他事業例如個人電腦（PC）周邊等近期缺乏成長動能，預估今年相關營收將略低於去年；加上受武漢肺炎疫情影響，致伸今年第1季恐季減43%，不如過去4年平均季減30%，且產能利用率下滑也將導致毛利率衰退，故將致伸評等從「買進」降至「中立」，目標價從67元下修到56元。（編輯：鄭雪文）1090225

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