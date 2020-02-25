銀行改賣高保障商品 學者憂低接受度引不當銷售

（中央社記者劉姵呈台北25日電）7月起，銀行保險通路不能再銷售高利儲蓄險，只能轉賣高保障商品。學者預估，不僅業績將大砍3至5成，且在消費者對新商品接受度偏低、銀行端售後服務不足狀況下，未來不當銷售爭議恐變嚴重。

為了整頓壽險業賣高利儲蓄險、勸誘高齡者買保單等亂象，金融監督管理委員會去年底祭出壽險業最低死亡門檻規定等措施，將於7月1日正式生效。這對於最大的銀行保險通路來說，將產生許多影響。

政大銀行保險研究發展中心暨風險管理與保險學系系主任彭金隆今天表示，儘管市場預估投資型保單與債券型商品最可能取代儲蓄險成為銀行通路新寵，但國人過去愛買儲蓄險的主因是銀行利率太低，若未來持續處於低利率環境，他認為消費者對新商品接受度仍有待觀察。

彭金隆說，目前市場已開始接受銀行通路必須銷售保障型商品的趨勢，但保險公司與銀行也顧慮到，若遇到投資景氣反轉，會面臨客戶強大的責難，導致商譽風險，因此對於銷售過多投資型商品也有顧慮。

銀行在多項新商品結構調整下，消費者的接受度有待考驗，他分析，直接衝擊的就是銀行通路業績，且在多項監理政策下，銀行又必須維持盈餘與績效，經營壓力確實不小。

針對未來保費收入，政大銀保中心也調查，銀行與壽險端分別有超過7成的受訪者都認為，今年銀行通路的保費收入規模會顯著或大幅減少；其中分別有超過3成的人認為，將會大幅下滑30%至50%左右。

然而，銀行通路保費收入大規模或顯著的減少，對壽險公司及銀行業務面會造成重大壓力，因此銀行保險商品結構與業務發展方向，必須大幅調整與轉型。

不過，值得注意的是，彭金隆分析，未來銀行只能銷售搭配高保障型的儲蓄險，但在消費者接受度偏低、銀行業績壓力的雙面夾攻下，不當銷售爭議恐變得更嚴重。

他說，保障型商品後續的服務密度，遠高於儲蓄險售後服務，因此銀行通路對於銷售保障型商品的準備程度還有待加強。

彭金隆說，銀行端該如何提升專業訓練、提升銷售服務品質，避免在過度競爭壓力下導致消費糾紛，成為業者必須要努力的方向，也是監理機關必須注意的一項重點。（編輯：楊凱翔）1090225