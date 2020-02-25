元大證總經理看台股先蹲後跳 上看13000點

（中央社記者韓婷婷台北25日電）元大證券總經理黃維誠表示，台股短期將受到武漢肺炎疫情衝擊，預期仍有修正空間，不過隨後可能迎來報復式成長，推動指數上看13000點，元大證券今年獲利也可望維持成長趨勢。

對於台股今年走勢，黃維誠表示，台股從開春到現在跌幅並不大，雖然大家都預期第1季狀況「會不好」，但沒有人告訴大家「有多不好」，等到第1季數據揭露時，預期會再出現一波向下修正。

不過，他認為製造業剛性需求不會不見，只是往後遞延，且不會無限制地延下去；預期在第2季會有報復式成長，反彈速度快、量衝出來後會很驚人，屆時有機會推動台股衝上13000點。

著眼於高齡化社會趨勢，穩定高股息收入的潛在需求龐大，元大投信預計在3月17日募集年度主力產品「元大高股息優質龍頭基金」，因訴求是全台唯一「月月配」加「年終配」的台股基金，未募集先轟動，元大金控旗下元大證券及銀行的財富管理客戶預約踴躍，不到半個月預約金額已超過新台幣75億元。

黃維誠指出，多數人的退休規劃首重保障與穩定，但市面上常見的終身年金險與債券基金，在全球利率偏低的困擾下，投資人要付出更多本金才能獲得足夠生活費，資產累積速度也偏慢。而台股長期平均現金殖利率持穩在4%左右，具有高股息的優勢，加上台灣企業在多項產業領域都是市占第一的龍頭企業，兼具成長性與收益率。

尤其低利率的環境下，他建議投資人在資產配置上應「股優於債」，現在的位置買債券獲利空間有限。

黃維誠表示，元大證券去年獲利約91億元，年成長約5%至6%，今年希望在基金、債券及保險均衡發展下，維持成長趨勢。（編輯：張均懋）1090225