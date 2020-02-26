陳泰銘看被動元件供需缺口擴大 訂單出貨比超過2

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，疫情影響中國大陸被動元件需求，估整體需求下滑2成，不過供給持續吃緊，供需缺口擴大，目前訂單出貨比（BB ratio）超過2。

國巨今天上午舉行股東臨時會，通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）案。會後陳泰銘接受媒體採訪。

被動元件產業供需狀況受到武漢肺炎疫情影響，陳泰銘指出，現在看來中國大陸疫情持續嚴峻，需求影響程度大，主要是人員活動少，他預估整體需求下降幅度約20%左右，相關降幅是看各產業概況預估。

陳泰銘指出，產業都在低庫存狀態，兩大產品庫存水位低於30天，供給持續吃緊，儘管需求下滑，但供給和需求之間的缺口擴大，目前訂單出貨比（BB ratio）超過2。

陳泰銘指出，除了中國大陸需求下滑外，日本與韓國疫情持續發生，原料和零件供應會產生更多挑戰，這三地都是供應端主要市場，需觀察對被動元件產業供需影響。

國巨指出，國巨在農曆春節期間保有25%到30%產量，年前有通過激勵措施，過年加班用3倍的人工成本產出產品，加上運費成本大幅增加、艙位也有限。

媒體問及員工費用是否轉嫁影響產品調整報價，陳泰銘表示，會納入製造成本，也會適度反映在價格，國巨會依照既定服務全球客戶的方向前進，供給端全力配合客戶。

觀察國巨目前稼動率表現，市場人士指出到2月底整體稼動率約35%左右，其中佔產能比重7成的中國大陸廠區，平均稼動率約35%，占產能3成的台灣廠區，稼動率約6成到7成。國巨預期到3月整體稼動率可提升到5成。

觀察國巨產品價格走勢，法人指出，國巨MLCC產品在1月已對通路客戶調漲價格約10%到15%左右，預估對下游電子代工服務（EMS）客戶，最快4月開始調漲價格，漲幅約3成以上，目前來看，國巨晶片電阻和MLCC供貨都吃緊，包括0201規格產品以及0402等共用料產品。

法人預估今年第1季被動元件產業進入原廠提價週期，預估到第3季是明朗的原廠漲價週期。（編輯：楊凱翔）1090226