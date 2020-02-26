立凱擬減資46%彌補虧損 看好磷酸鐵鋰電池前景

（中央社記者韓婷婷台北26日電）立凱-KY今天召開重大訊息記者會，宣布董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度約46%。立凱指出，包括汽車啟停電池及儲能二大市場，都見到磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢。

立凱表示，截至去年12月31日止，公司待彌補虧損為新台幣11.155億元，為改善財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資11.155億元。公司實收額為24.157億元，減資後實收資本額為13億元，發行股數約1.3億股，減資比率約46.178%，預計每仟股減少約461.78股。

以2019年第4季財務報表計算，減資前每股淨值為5.70元，減資後每股淨值可望回升至10.59元。董事會決議不配發股利，並預計於4月10日召開股東會。

立凱今天同時公布財報，2019年全年合併營收3.88億元，年成長158%；稅後淨損4.68億元，較2018年大幅縮小58%；每股稅後淨損為2.09元。

立凱表示，近年積極拓展歐美日韓等新利基市場，成功進入全球儲能及取代車用鉛酸電池的鋰鐵電池市場，轉型效益在去年逐步收到成果，去年來自取代汽車鉛酸電池的鋰鐵電池市場與儲能市場營收約2億元，快速成長，成為最主要的營收來源與成長動力。營業費用與業外支出明顯減少下，去年稅後淨損4.68億元，較2018年大幅減少約6.4億元，虧損縮小58%，整體營運表現顯著改善。

展望今年，立凱指出，包括汽車啟停電池及儲能二大市場，都見到磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢，預計在環保意識與政策鼓勵帶動下將會快速成長。去年開始與日韓知名電池大廠合作攻占國際市場，初期僅是小量供應客戶試產，便推動營收翻倍成長，一旦進入正式量產，對公司業績貢獻值得期待。

近期因新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，日韓客戶訂單的出貨時程恐受影響，將密切留意觀察市場變化。（編輯：張均懋）1090226