嘉聯益看旺5G商機 拚2022年占營收過半

（中央社記者江明晏台北3日電）軟板廠嘉聯益看好5G商機，在兩岸工廠加碼投資，力拚在2022年，5G相關及高頻應用產品占營收將達5成以上，嘉聯益今天股價受惠台股士氣大振，反彈逾5%。

軟板廠嘉聯益今天股價勁揚逾5%，至33.55元。

嘉聯益表示，中國各廠到工率逐步提升，因應產能調度，台灣工廠（樹林廠、觀音廠）生產比重會拉高，目前台灣工廠已加緊招募日、夜班作業員等，透過產能調度，滿足客戶需求及因應市場變化。

嘉聯益看好未來5G市場將帶來龐大商機，依客戶需求及發展藍圖，現有產能不足因應未來幾年產能需求，繼1月30日公告購入新台幣75.78億元設備一批，除可充實設備產能外，也可與客戶建立長期合作關係，並活化觀音廠。

另外，經濟部投審會於2月核准嘉聯益間接對中國昆山廠盈餘轉增資案，金額4000萬美元。2月24日完成66億元額度聯貸簽約，主要用途作為償還金融機構借款及充實中期營運資金。

嘉聯益表示，5G手機、平板、筆電的天線數量大約是4G手機的一倍，高頻LCP/MPI價格高於原有PI軟板價格，嘉聯益積極研發LCP軟板技術，透過與國際大廠策略合作及布局，在新材料與新技術持續投入，同時引進新客戶群，力拚在2022年，5G相關及高頻應用產品占營收將達5成以上。（編輯：張均懋）1090303