牧德2月營收寫佳績 不畏疫情早盤漲近4%

（中央社記者江明晏台北4日電）不畏疫情，牧德科技2月營收逆勢挺住，寫下雙成長、同期新高成績，激勵牧德今天股價續強，早盤勁揚近4%，高點至391元。

國內AOI光學檢測設備廠牧德科技公布2月營收約新台幣2.22億元，月成長5.39%，年成長4.74%，皆為雙成長，創下同期歷史新高。

因為1月過年天數減少，設備製造同業普遍有30%至50%的2位數衰退，牧德1月營收2.11億元，逆勢成長，且2月受疫情衝擊，中國地區在PCB廠更處於半停工狀況，牧德2月營收仍能挺住，月成長率小幅上升。

牧德表示，疫情對公司業績影響不太大，只是客服裝機人員受隔離影響人力比較吃緊，所幸因為事前調度得宜，未造成人力排擠，3月中國客戶多已恢復開工，外地隔離政策相對放寬，客戶人力吃緊壓力會舒緩許多。

牧德表示，這波疫情剛好可訓練公司團隊應變能力並提升產業競爭力，牧德科技會把握時機，加強研發將優勢擴大。

另外，去年創設的伯特利獨角獸孵化中心Smart Camera團隊第1季已準備接單出貨，會逐步放量，另一家芯片設計公司也將在3月起有產品推出；最後一家區塊鏈公司會是唯一上半年仍在研發階段的公司，其餘4家均在第1季起有所貢獻。

牧德科技將陸續引進其他重要創新公司進入中心，為布局技術完整及產業生態鏈。（編輯：張均懋）1090304