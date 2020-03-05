疫情延遲開工 榮成2月營收創歷年新低

（中央社記者潘羿菁台北5日電）受武漢肺炎疫情衝擊，造紙大廠榮成今天公告2月營收新台幣14.89億元，年減與月減5成，創歷年單月新低，自結歸屬母公司稅前淨損6246萬元，也較去年同期大幅衰退1.9倍。

由於榮成在中國產能比重高達7成，受到武漢肺炎疫情影響，浙江、平湖與無錫廠延遲至2月底才陸續開工，前述華東產區產能比重約5成，使得榮成2月營收來到歷年單月新低，年減51.5%，也較元月衰退51.2%。

營收數字難看，反映在2月自結歸屬母公司稅前淨損6246萬元，較上個月大幅衰退2.9倍，也年減1.9倍。累計今年前2月歸屬母公司稅前淨損1811萬元，每股稅前淨損0.01元。

不過，榮成表示，目前多數工廠於2月底、3月初復工，稼動率恢復正常中，僅剩湖北廠預計在3月中旬開工，後續營運有望步入正軌。

此外，法人認為，由於中國復工慢，上游原料紙漿廠開工速度同樣緩慢以及廢紙回收進度不如預期，帶動2月下旬以來，中國造紙價格紛紛調漲，累計3波漲幅已達一成，讓榮成跟著受惠，但這次漲價效應要等到榮成恢復產能後才有機會享受，預料最快3月營運數字會反應。（編輯：楊玫寧）1090305