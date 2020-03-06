無畏武漢肺炎疫情 南電2月營收創近年同期高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）無畏武漢肺炎疫情，IC載板大廠南電自結2月合併營收新台幣23.48億元，是近年同期新高。展望今年，法人預估南電業績可望年成長10%以上，有機會創6年來高點。

南電自結2月合併營收23.48億元，較1月24.8億元微減5.33%，比去年同期16.38億元大增43.36%。法人指出南電2月營收是近年來同期新高。

累計今年前2月南電自結合併營收48.29億元，較去年同期40.96億元成長17.91%。

觀察中國武漢肺炎疫情對南電中國大陸據點影響，本土法人指出，南電昆山廠持續運作，維持約75%人力，昆山廠內由中國大陸供應的原材料，還有1個月庫存，中國大陸以外的原料供應，還有2個月安全庫存，疫情對昆山廠生產影響有限。

法人指出，南電昆山廠主要生產印刷電路板和部分BT載板，其中印刷電路板主要應用在車用和遊戲機等消費性電子，預估目前昆山廠人力可因應第1季訂單。

展望主要產品線營運，法人表示，ABF載板今年產能可望維持全年滿載，今年第4季將增加10%產能加入營運，因應伺服器、人工智慧、5G基地台等晶片載板需求。

另外BT載板需求來自記憶體、機上盒、穿戴裝置等應用，其中穿戴裝置也帶動系統級封裝（SiP）需求，此外天線封裝（AiP）產品預估今年第4季有機會量產。

展望今年營運，法人預估可望較去年成長10%以上，有機會創6年來高點，每股純益看超過1.7元，獲利目標創6年高點。展望今年資本支出，預估規模約新台幣70億元到80億元。（編輯：鄭雪文）1090306