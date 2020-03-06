武漢肺炎疫情衝擊 亞德客-KY 2月營收月減4成

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）受武漢肺炎疫情影響，氣動元件廠亞德客-KY自結2月合併營收新台幣5.32億元，月減40%，是48個月以來單月低點。

亞德客-KY自結2月合併營收5.32億元，較1月8.89億元大減40.11%，比去年同期7.29億元衰退27.03%。法人指出，亞德客-KY 2月營收是2016年3月以來單月低點。

公司指出，受中國大陸武漢肺炎疫情影響，考量配合所在地政府防疫政策，以及提供員工較健康安全工作環境，同時確保公司營運效率，決定大陸各子公司開工日期延後到2月17日，使得2月工作天數大幅減少。

累計今年前2月亞德客-KY自結合併營收14.21億元，較去年同期19.01億元減少25.24%。

亞德客-KY在中國主要子公司包括寧波亞德客自動化工業、廣東亞德客自動化工業、亞德客（中國）有限公司、亞德客（江蘇）自動化工業、廣東亞德客智能裝備、福建亞德客智能裝備、亞德客（天津）智能科技有限公司等。

觀察氣動元件在中國產能進展，本土法人報告指出，在電子業應用帶動下，氣動元件日廠SMC第1季訂單季增，儘管有武漢肺炎疫情影響，中國客戶目前並未取消訂單。

在產能恢復進展方面，報告指出，SMC稼動率超過50%。不過部分中國客戶要求遞延出貨。

報告預期，庫存回補需求將在第2季開始出現，也就是資本支出週期帶動的訂單復甦，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單可望在第2季出現，帶動包括亞德客-KY在氣動元件營運優於預期。

展望亞德客-KY今年營運，法人預期，在新產品和新客戶帶動下，今年業績成長幅度可較業界平均10%幅度佳，其中線性滑軌貢獻比重可大幅增加，預估今年業績可望站上新台幣175億元。

在市占率擴大以及資本支出上升週期支撐下，今年亞德客-KY獲利可望較去年成長35%以上，每股純益有機會超過19.5元，挑戰歷史新高。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo在中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：楊玫寧）1090306