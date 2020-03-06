台資中國工廠多已啟動 湖北產線11日復工

（中央社記者潘羿菁台北6日電）武漢肺炎疫情打亂開工節奏，目前電子零組件、造紙、製鞋業等在中國的多數工廠已開工，湖北產線則要等到本月11日，而啟動的工廠受限物流與人流，至今未達全產能，但3月稼動率有望漸入佳境。

全球最大iPhone組裝廠鴻海，廠區範圍遍及廣東、佛山、江蘇昆山與河南等，其中，深圳龍華廠與河南鄭州廠為蘋果供應鏈指標廠區，董事長劉揚偉3日首度對外說明，中國大陸廠區復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

至於原先外界認為，印刷電路板產業可能成為疫情重災區，欣興日前公告，位於蘇州群策科技2月10日復工，聯能科技深圳公司也在隔天取得開工許可，緊接著，昆山的鼎鑫電子與欣興同泰科技，一併在2月15日開工，唯獨湖北黃石廠區要等待交通與人員流通管制解除。

不過同為印刷電路板的定穎則說，湖北黃石廠現有人員繼續以7成稼動率產出，等待當地政府通知復工後，再從現有的7成產出往上增加；至於全球PCB龍頭臻鼎-KY旗下大陸廠區，估計3月整體復工率可達85%以上。

全球製鞋大廠的寶成表示，位於大陸多數工廠已於2月17日起復工，唯獨湖北產線需等到3月11日才能復工。

台灣三大造紙廠的榮成，位於中國大陸產能占比高達7成，目前位於昆山的榮成環科已在2月25日復工，位於浙江4座紙器廠以及平湖、無錫2座造紙廠也在2月底、3月初開工，疫情最嚴重的湖北造紙廠與紙器廠遵照當地政府規定，3月11日開工。

正隆則說，位於上海、昆山、青島、蘇州、漳州、成都與開封等工廠，2月17日起全數開工，但由於下游客戶開工速度仍偏慢，3月起正隆稼動率才有機會拉升至80%。

而台泥與亞泥同樣在2月下旬陸續開工，亞泥湖北工廠也要到3月11日才能復工，台泥表示，儘管開工，但由於營造工地人員並未全部到位，市場尚未起來，台泥稼動率不見得能快速提升。（編輯：鄭雪文）1090306