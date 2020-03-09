光隆精密-KY每股35元上市 早盤漲28.5%

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）光隆精密-KY今天以每股35元掛牌上市，早盤最高來到45元，大漲28.57%。法人預估公司今年毛利率成長，高毛利的鋁製品比重將提升到25%以上。

光隆精密-KY積極布局電動車領域，目前與Siemens-Valeo公司接洽中，相關合作對象專門生產電動車驅動電機，雙方已經商討電動車驅動電機殼體（鋁重力鑄造）的商品開發。

在電子剎車部件產品技術，公司表示已是E客戶的電子驅動剎車部件（EMB）技術供應商，完成初期產品試製。

展望今年營運，法人表示，主要客戶庫存調整後訂單可望恢復成長，加上稼動率提升和產品組合改善，估今年毛利率可望提高，今年較高毛利的鋁製品比重將提升到25%以上。

從客戶端來看，法人表示，光隆精密-KY最大客戶是柴油引擎廠Cummins，相關比重約36%，另外客戶包括Continental、浙江銀輪、Concentric、Mahle、Haldex及Volvo等。

從同業來看，法人指出光隆精密-KY主要競爭同業包括倉佑、永新-KY、宇隆、飛龍汽車部件、廣東鴻圖科技等。

光隆精密-KY生產基地位於中國大陸福州和台中大雅，主要從事金屬精密加工，供應商用車、風力發電、農業機械、建築機械等加工零配件。

法人表示，目前福州精工與台灣光隆精工的營收比重約2比1，其中光隆精工以生產風電用制動件為主，外銷市場以日本比重較高，占光隆精工營收比重約3成。福州精工主要供應商用車底盤及柴油引擎系統等零配件。（編輯：趙蔚蘭）1090309