詩肯受惠併購效益 2月營收淡季不淡

（中央社記者江明晏台北9日電）詩肯2月營收淡季不淡，市場雖受疫情波及，但家具產業仍有基本需求在，受創程度並不高，且相較於同業物流運輸受阻，詩肯貨源與庫存都無虞，抗風險的能力高。

台灣連鎖家具龍頭詩肯2月雖進入農曆年後的傳統淡季，台灣部分營收微幅成長，但受惠於併購效益，在新加坡傢俱零售NOVA的挹注下，2月營收達1.12億元，年增45.99%。

詩肯表示，在農曆年前家具的汰舊換新潮後，2、3月的營收表現相對平緩，在肺炎疫情的「黑天鵝」出現後，原先預估在台灣大選後會恢復熱絡的房市，浮現觀望氣氛，對於詩肯營運來說是不確定的因素，後續變化仍須審慎觀察。

雖然疫情影響民眾的消費意願，但衝擊主要反映在於商場與餐飲，詩肯表示，家具產業、仍有基本需求在，目前觀察雖有影響，但受創程度並不高。詩肯也說，相較於同業因物流運輸受阻，詩肯的貨源與庫存都無虞，營運體質佳，抗風險的能力更高。

詩肯指出，中國大陸是家具進口的主要國家，受到疫情衝擊，同業要從中國大陸進貨的困難度較以往更高，而詩肯的柚木由印尼進口，皮沙發、床墊則來自於馬來西亞、德國、義大利等國，相較於同業來說，擁有一定優勢。

此外，詩肯也說，集團已經具備經濟規模，倉庫大、庫存高，目前的庫存逾4億元，即便疫情無法在短時間內平息，未來幾個月內，銷售上也不會有影響。

但展望未來，詩肯仍保守看待，主要因為疫情未見明顯和緩趨勢，民眾的消費行為仍偏保守，但根據2003年SARS期間的經驗分析，只要恐慌性心理一過，消費市場的爆發仍可期待。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至1月底店數分別為80、40、7家，3品牌共127店，詩肯表示，今年展店計畫不變，但需要根據市場變化推進展店節奏，另外受到疫情波及，也有多家門市房東願意配合降低房租，在營運費用上有實際「節流」效果。（編輯：楊凱翔）1090309