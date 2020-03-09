原油價格狂瀉 中油法定盈餘140億元恐難達標

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）國際油價崩跌，中油表示，因購入原油成本與售出價格時間差了2、3個月，若油價續居低檔，中油要自行吸收存貨跌價損失，今年營收恐達不到法定盈餘140億元。

同時，國內油價自3月2日以來連2週調降，汽油每公升共降1.4元，95無鉛汽油為25.6元；若原油價格持續走低，估16日起將再有一波降幅。

武漢肺炎疫情影響原油需求，石油輸出國組織（OPEC）開會討論是否延長減產協議，但因俄國拒絕擴大減產，導致協議破裂，沙烏地阿拉伯也隨後調降售價，並宣布大幅提高原油產量計畫。

受此影響，9日國際原油價格雪崩式下跌，國際油價9日開盤一度狂瀉30%，創下1991年波灣戰爭以來最大跌幅，隨後跌幅收斂至20%。

中央大學管理講座教授梁啟源分析，受到疫情影響，原油需求已經降低，加上市場擔憂沙、俄兩國放手增產、大打價格戰，恐怕引發原油市場供給氾濫、價格狂瀉。

根據高盛集團（Goldman Sachs）報告指出，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯已經展開價格戰，布蘭特原油每桶價格恐怕下探到20美元區間。

高盛認為，國際油價可能跟2003年時SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情有類似的影響，短期跌幅恐逼近5%；當年國際原油崩跌曾一度跌至每桶26.74美元，台灣95無鉛汽油每公升也跌落新台幣19.8元低點。

不過，梁啟源認為，不管是SARS或回顧金融海嘯、2014年油價崩跌，低檔並未維持太久，油價走低應該只是短期現象。

他也說，觀察SARS、中東呼吸症候群（MERS）等疫情，預估武漢肺炎大約延燒半年，原油最終還是回歸供需狀況、期貨市場決定油價走勢，加上頁岩油生產成本約50美元，不會有人願意賠售，長期來看原油每桶價格低於50美元機率不高。

值得注意的是，國際原油價格崩跌，也讓以去年盈餘上看新台幣400億元的中油受到不小衝擊，中油表示，若油價續居低檔，跌價損失將讓今年營收「不樂觀」，恐怕達不到行政院核定的法定盈餘140億元。

中油說明，虧損主要來自存貨跌價損失，中油購入原油成本與售出價格時間差了2、3個月，目前來看，每桶原油價格差了20美元至30美元，中間價差得由中油吸收損失，讓石化、煉製相關部門營運表現不佳。

中油今年1月盈餘約21億元，2月單月轉虧約16億元，前2月小賺約5億元。

對於未來油價展望，中油表示，目前尚無法評估走勢，還是得看OPEC延長減產協議情況。（編輯：林孟汝）1090309