國泰金不畏疫情 前2月大賺184億暫居獲利王

（中央社記者劉姵呈台北9日電）受肺炎衝擊，股債市動盪，拖累多數金控今年前2月獲利衰退；其中，暫居金控獲利王的國泰金，仍維持獲利水準，累計前2月稅後純益達新台幣184.2億元，年成長高達119%。

上市櫃金控獲利陸續出爐，然而，受到武漢肺炎疫情蔓延影響，衝擊全球股債市，連帶拖累金控今年前2月獲利。

觀察目前公布的金控獲利，元大金、玉山金、台新金及永豐金等金控，前2月獲利都較去年同期衰退7至10%。不過，中信金累計前2月稅後純益有91.42億元，仍維持應有的獲利水準，較去年同期成長24%。

目前暫居金控獲利王寶座的國泰金，儘管2月單月稅後純益為82.9億元，月衰退幅度18%，但累計前2月仍是大賺184.2億元，年成長幅度達119%，每股稅後純益（EPS）為1.38元。

國泰金表示，主要是受益於旗下子公司國泰人壽2月單月獲利有59.1億元，較1月僅略減7億元，累計前2月稅後也大賺125.1億元，年增2.33倍。

國壽表示，2月投資績效良好，加上業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，2月初年度保費收入（FYP）有107億元；新契約等價保費收入（FYPE）為33億元。

金控主管表示，整體來看，2月受到疫情衝擊影響，金控旗下證券子公司投資出現評價損失，加上防疫期間也衝擊觀光旅遊及購物消費，進而削減銀行子公司授信與信用卡等業務收入，預期金控獲利10日將全數出爐，數字不會太好看，相較去年同期會略為衰退。（編輯：楊凱翔）1090309