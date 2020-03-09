工商界：疫情衝擊經濟 4月電價沒調漲空間

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）電價費率審議會將登場，商總理事長賴正鎰今天表示，燃料價格低檔加上肺炎衝擊經濟，目前沒有調漲空間，並建議10月電價也該凍漲。學者則認為，未來應依照公式調整，讓電價、台電利潤回歸市場機制。

經濟部每年4月及10月根據委員會決議結果調整電價，除107年4月曾調漲3%，但住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整後，此後至今已連續3次維持不調整。目前平均電價為每度2.6253元。

經濟部將在3月中舉行電價費率審議會，經濟部長沈榮津今天指出，由於近期油價大幅下跌，「電價調整的壓力小」，最終仍須尊重審議會的決定。

身兼電價費率審議會委員的商總理事長賴正鎰認為，受到武漢肺炎疫情影響，餐飲、零售、觀光等產業營收大減，疫情也衝擊各行各業，加上國際原油價格持續走低，當前電價並沒有調漲空間，甚至10月電價也該維持凍漲。

他說，若電價連4凍，對產業而言是暫時鬆口氣。

中央大學管理講座教授梁啟源表示，煤、天然氣等燃料價格持續下跌，台電將減輕發電成本負擔，另外，武漢肺炎疫情衝擊各行各業，經濟前景不明，現在確實沒有調漲電價空間。

為了配合政策，台電持續「增氣減煤」，去年燃氣發購電首度超過燃煤，也增加發電成本。台電去年虧損新台幣147億元，不過，推估電價穩定準備基金將挹注412億元，將由虧轉盈至265億元。

梁啟源表示，雖然這次沒有調漲的空間，但電價也不太可能調降。且電價已經多次凍漲，日後還是要依照公式調漲，讓電價、台電利潤回歸市場機制。

對於電價穩定基金挹注台電後，可能只剩下22.5億元。賴正鎰表示，工商界也擔心平穩準備基金恐用罄，政府應該讓既有核電廠繼續運轉、延役，讓綠電、天然氣、核電並行，電價也能維持相對平穩價位。（編輯：林孟汝）1090309