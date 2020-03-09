鈺齊擬配息每股5.5元 現金殖利率5.37%

（中央社記者潘智義台北9日電）製鞋廠鈺齊國際今天董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣5.5元，配發率達7成，盼將營運成果回饋與全體股東共享，以今天收盤價102.5元計算，現金殖利率達5.37%。

鈺齊國際表示，考量財務健全且資本公積充沛，維持往年一貫高配發率水準，盼將營運成果回饋與全體股東共享。

鈺齊國際表示，2019年開源有成且節流得宜，全年營收128.43億元、歸屬於母公司稅後淨利12.79億元及每股稅後盈餘7.81元，分別較2018年成長27.5%、72.2%及53.1%，整體毛利率、營業利益率分別達19.7%、11.3%，較2018年各增加1.7個百分點、3個百分點，營收及獲利都再攀歷史高峰。

鈺齊自2019年越南廠產能占比首度超越中國廠，非中國產區產能一舉躍升至6成以上，可迅速依據訂單需求調配產能，帶動今2月合併營收達新台幣9.22億元，較去年同期的5.6億元成長64.78%，累積1至2月營收達19.85億元，年增10.75%，再創歷史同期新高。

鈺齊評估，2020年春夏鞋款仍將較2019年同期大幅成長，而2020年前半段秋冬季鞋款接單狀況樂觀，接單總量可望再創新高。（編輯：蘇志宗）1090309