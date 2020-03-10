國際油價反彈帶動 亞股收紅揮別黑色星期一

（中央社香港10日綜合外電報導）全球股市昨天在國際油價暴跌，武漢肺炎疫情延燒利空夾擊下，創10多年來最大跌幅。亞洲股市今天因國際油價反彈，以及市場預期政府祭出刺激經濟措施等利空帶動，終場收紅。

全球股市昨天上演「黑色星期一」，亞股因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，沒有降溫跡象，全面重挫。美股暴跌觸動熔斷機制，一度暫停交易，道瓊工業指數更狂瀉超過2000點。

不過，前一個交易日大跌1/3，創1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅的國際油價，今天一度反彈8%，讓市場鬆了一口氣，帶動亞洲金融市場反彈。不過，市場人士仍對武漢肺炎疫情感到不安。

投資人轉向避險資產也讓美國公債殖利率降至歷史低點，有恐慌指數之稱的波動率指數VIX，距全球金融危機創下的歷史高點僅咫尺之遙。

亞洲股市今天開低震盪走高，在能源類股收復部分失土帶動下，回到平盤之上，終場收高。

日股日經指數收漲0.9%，上海股市收漲1.8%，港股恆生指數收漲1.4%。

雪梨股市收盤勁揚超過3%，新加坡、雅加達股市分別收漲1.8%和1.6%。馬尼拉、台北和首爾股市也收紅。

歐洲三大股市倫敦、巴黎和法蘭克福股市開盤反彈走高，漲幅盤踞3%左右。

中東股市也反彈走高，沙烏地阿拉伯和杜拜股市強彈大漲超過5%。阿布達比股市上漲4.2%，科威特和卡達股市也勁揚。

俄羅斯股市則逆勢下跌，RTS指數盤初大跌超過10%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090310