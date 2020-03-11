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疫情衝擊2月營收 淘帝-KY股價挫

最新更新：2020/03/11 10:12

（中央社記者江明晏台北11日電）因疫情波及，中國生產供應鏈復工延後、物流運輸管制，以及中國消費者減少外出等影響，中國童裝品牌大廠淘帝-KY 2月營收僅剩287萬元，年減逾98%，早盤股價挫逾6%。

由於近期中國地區受武漢肺炎疫情影響生產供應鏈復工延後、物流運輸管制，以及中國消費者減少外出防控疫情擴散，使得淘帝-KY 2月營收較去年同期大減98%。累計2020年1至2月合併營收新台幣5.28億元，較去年同期減少29.89%。

淘帝-KY今天早盤股價也下跌逾6%，至67.5元，失守70元大關，但隨後跌幅稍見收斂。

淘帝-KY表示，2月向為集團童裝產品傳統出貨淡季，疫情對中國童裝消費力道、生產、物流供應等造成相當程度衝擊，短期影響TOPBI品牌春季童裝訂單出貨表現，目前集團仍密切與各省代理商溝通訂單出貨狀況，不僅給予防疫物資支援，更針對疫情，向代理商提供買淘帝童裝贈送口罩的活動支持，以協助當地代理商實體門市銷售動能，看好第2季童裝產業旺季能恢復良好銷售動能。

觀察此次疫情對中國童裝產業的挑戰，淘帝-KY指出，中國童裝產業朝品牌多元化、柔性供應整合、新零售全渠道消費等方向發展，將持續加速中國童裝產業汰弱留強的局面。

淘帝-KY已經啟動自家網紅培育計畫，期望透過網路紅人的互動分享，耕耘年輕消費群體，發揮粉絲經濟效益，達到消費購物轉換且帶動回購率提升。（編輯：趙蔚蘭）1090311

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