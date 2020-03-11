研華昆山產能審慎增加 拚3月底恢復9成

工業電腦廠龍頭研華11日召開法人說明會，董事長劉克振說，研華在中國製造的效益非常大，包括交通、能源建設與智慧城市應用都必須在中國與客戶合作，未來會持續強化在中國的投入。中央社記者吳家豪攝 109年3月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）工業電腦廠龍頭研華今天召開法人說明會，預期昆山生產基地將於未來4週逐週審慎增加產能，並於3月底恢復85%至90%產能；另預估今年第1季營收年減5%至10%。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，受延後開工生產、大陸區客戶出貨遞延及供應鏈短缺三重因素影響，今年第1季合併營收預估年減5%至10%；累計1至2月客戶下單金額相較2019年同期仍成長雙位數百分比。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情對產能、零件供應與物流造成影響，研華將藉此機會進行部分供應鏈與產能檢視和調整，期待整體產銷情況能於今年第2季回歸正常水平，恢復長期成長動能。

在執行策略上，陳清熙指出，研華短期將彈性外包、進行短期人力增補，並提早執行下半年擴產計畫，預計4月可把製造產能彌補回來。隨著大部分公司的產能利用率提高，估計在未來1到2個月可減少供給短缺問題。

區域別表現方面，陳清熙說，受生產與客戶出貨延遲影響，北美與歐洲區今年第1季營收預估衰退6%至8%；大中華區2、3月明顯受到疫情影響，第1季業績將比去年同期衰退20%以上；台灣第1季業績則預估成長接近30%。

研華預估今年第1季合併營收介於3.65億美元至3.75億美元（約新台幣109.5億元至112.7億元）之間，毛利率將達37%至39%，營業利益率將達11.5%至13.5%。

展望第2季，陳清熙表示，目前研華復工狀況是「工優於料」，大部分復工應該在3月會全面回到以往水準；料況方面研華已盤點過，部分原物料可能短缺，因此還無法判斷第2季業績走勢，但目前接單比去年同期成長。

針對產能布局，他指出，研華從先前的美中貿易戰開始，就有計畫性把部分重要產品及機種移到台灣生產。從產量角度來看，以往昆山跟台灣的比重是60%比40%，但產值比重大約是50%比50%。

他說，受到這波疫情影響，研華內部也有計畫性做動態調整，但不是大規模轉移生產，仍會有新產品在昆山生產。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍說，工業物聯網事業群2020年將專注3個重點。首先是建立高階經營生態，擴大自動化控制，資料擷取及工業通訊產品布局；其次是深耕智慧製造、能源與環境、智慧交通產業，提供端到雲解決方案；另外將發展高階邊緣運算系統，協助人工智慧（AI）應用夥伴開發市場。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華將持續與主要電腦晶片廠商合作推出創新嵌入式核心平台及設計導入服務，同時將擴大投入邊緣運算系統開發，加速物聯網解決方案落地實施。研華也規劃在全球5大區域成立設計與製造服務據點，以專注垂直產業與在地服務團隊市場經營。（編輯：楊玫寧）1090311