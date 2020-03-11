營建股王華固2019年財報寫三高 股利7.5元創紀錄

（中央社記者潘羿菁台北11日電）營建股王華固董事會今天通過去年度財報，寫下「三高」紀錄，年度營收198.19億元、稅後淨利31.4億元，以及每股稅後盈餘11.35元，均刷下歷年新高，堪稱是華固豐收年。

由於去年獲利繳出亮麗的成績單，今年擬配發股利7.5元，也創下歷年股利配發最高金額。

受惠去年包括「華固樂慕」、「華固名鑄」等大案入帳，全年度營收198.19億元，逼近200億元大關，年成長3.3倍，稅後淨利31.4億元，年增2.6倍，每股稅後盈餘11.35元。

董事會今天通過股利分配案，擬配發現金股利7.5元，配發率約66%，若以今天收盤價86.5元換算，現金殖利率約8.7%。

展望今年度營運，華固表示，雖有武漢肺炎疫情干擾，今年前2月營收8.57億元，較去年同期成長22.8%，足見買盤仍可持穩，但隨著疫情持續升溫，現階段對房市仍無法掉以輕心，必須審慎以對。

今年度有望認列建案為大直國票金控中心，預計在上半年完工入帳，再加上餘屋銷售收入，支撐營運動能。

另外，看準台商回流帶動廠辦需求增溫，華固總經理洪嘉昇日前說，目前公司庫存土地約600億元，可供開發時間約5年，後續擘畫未來5年重點辦公廠辦案，包括內湖五期「智富中心」、士北科「創富中心」與「創富二期」、「新莊廠辦」與「中和廠辦」。（編輯：楊玫寧）1090311