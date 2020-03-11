疫情短期若可受控 財部：對全年稅收達標影響不大

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）武漢肺炎疫情蔓延，財政部今天公布2月稅收統計，目前除酒稅受疫情期間民眾減少聚餐影響下滑外，整體稅收變化仍不明顯。官員認為，若疫情能在4月獲得控制，對全年稅收達標影響不大。

財政部今天公布2月全國賦稅收入初步統計，2月全國稅收新台幣770億元，年增28.3%，主要與去年2月逢農曆春節，工作天數少、基期偏低有關，累計前2月全國稅收2320億元，續創歷年同期新高，年增8.2%；累計前2月實徵淨額占累計分配預算數為106.6%。

前2月表現較佳的稅目包括綜所稅、營業稅及證交稅，其中綜所稅、營業稅均創歷年同期新高。

財政部官員說明，前2月綜所稅644億元，年增22.4%，主因在於盈餘分配及薪資扣繳稅款增加；營業稅前2月633億元，年增19.3%，則反映去年底國內消費升溫，去年11、12月零售、餐飲業營業額都成長，落後於今年初申報，因此帶動稅收成長。

2月證交稅為83億元，因未逢春節、工作天數比去年同期增加6天，年增80.7%，累計前2月證交稅153億元，年增39.3%，反映台股交易量上升，今年前2月上市櫃股票平均每日成交值達1736億元，遠高於去年同期的1258億元。

財政部官員表示，觀察前2月，除了酒稅因宴席、聚餐減少而年減6.1%外，其他沒有明顯變化；原本因國內市場穩健、台商回流熱度高，對全年稅收期待值很高，不過，由於營所稅、土增稅基期高，加上疫情干擾，預估稅收成長空間受到壓抑。

財政部官員補充，根據國家發展委員會預測，假設疫情能在4月獲得控制，約會影響今年經濟成長率0.35至0.5個百分點，不過，由於有5G產業持續發展、資金回流、產能擴充及轉單效應等正面因素，只要疫情不要再拉長，對全年稅收達成預算目標，應不會有太大影響。（編輯：楊玫寧）1090311