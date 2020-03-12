世衛宣布疫情大流行 台塑化擔憂煉油利差失守

（中央社記者潘羿菁台北12日電）WHO認定，武漢肺炎將形成全球大流行，造成市場恐慌再起，台塑化認為，原本已經擔心原油陷入空頭，如今更擔心疫情抑制全球出遊動能，勢必衝擊微薄煉油利差。

台塑化早盤股價續探波段新低，盤中最低來到77.3元，創2016年1月以來新低價位，跌幅逾3%；台塑化表示，雖然4月起沙烏地阿拉伯正式調降官價，每桶調降6美元，對於亞洲煉油廠採購成本將下降，但目前油市空頭氣氛濃厚，庫存跌價損失將會稀釋獲利。

世界衛生組織（WHO）宣告疫情造成全球大流行，美國總統川普對歐洲祭出旅遊禁令，目前台塑化更擔心，除了政府限制航班之外，連帶自主出遊意願跟著下降，航空業將減少用油，預期恐讓航空燃油利差縮小。

此外，中國自從復工後開始外銷售汽、柴油，也讓汽柴油外銷利差形成壓力，目前汽油煉製利差每桶約6.3美元、柴油9.2美元與航燃的6.5美元，均不超過每桶10美元利差，整體大環境充斥負面因素，少有正面消息支撐。

至於台塑四寶，早盤以台塑（1301）股價跌幅最重，主要是美國遭受疫情衝擊愈演愈烈，台塑盤中股價最低至84.2元，創下3年半來新低，跌幅逾4%，

法人指出，台塑美國為台塑海外小金雞母，以往受惠於便宜乙烷進料帶動獲利佳，今年又有新擴建高密度聚乙烯（HDPE）投產，若在市場環境良好時，會是一大成長動能，未料美國遭遇武漢肺炎衝擊，讓市場擔憂，疫情對台塑的衝擊，從六輕、寧波擴及到美國廠，無一倖免，導致今天股價下修幅度較大。（編輯：張均懋）1090312