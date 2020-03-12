寶佳集團持永冠-KY股權逾一成 估成第二大股東

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鑄件大廠永冠-KY公告寶佳資產管理和嘉源投資兩位聯合申報人，到9日對永冠-KY持股比重超過10%，達到10.33%。法人指出，寶佳集團已成為永冠-KY第二大股東。

永冠-KY於11日公告寶佳資產管理持股比重，寶佳資產管理初次取得永冠-KY約286萬8000股，持股比重約2.71%。另外嘉源投資初次取得永冠-KY 804萬6000股，持股比重7.62%。

永冠-KY指出，從去年10月7日起到今年3月9日止，兩位聯合申報人取得永冠-KY約1091萬4000股，持股比重超過10%，達到10.33%。法人指出，根據年報資料，寶佳集團已成為永冠-KY第二大股東。

展望今年營運，永冠-KY指出今年再生能源類營收占比將延續去年第4季的趨勢，保持在60%以上，是今年主要成長動能。

在注塑機以及產業機械市場方面，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響擴及全球，公司對兩產品線展望相對謹慎保守。

展望今年度出貨量目標，永冠-KY預估在去年出貨量16.4萬噸基礎上再成長10%到20%，出貨量約18萬噸到19.6萬噸。

展望第1季營運表現，永冠-KY指出，預期3月生產將可恢復至7成的產能，並逐漸恢復正常生產，預期第1季營收將會因疫情情況受到較大影響。（編輯：張均懋）1090312