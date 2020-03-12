大立光陷4000元關卡保衛戰 市值2個月蒸發1600億

（中央社記者韓婷婷台北12日電）疫情全球大流行衝擊所有商業活動，市場對全球經濟悲觀氣氛高漲，恐慌性殺盤重擊台股大跌逾500點，股王大立光早盤驚見3字頭，一度跌破4000元關卡，最低來到3970元，2個月市值蒸發新台幣1600億元。

疫情風暴狂掃全球股市，台股難以倖免，早盤一度閃崩超過500點，大立光也在幾波恐慌性殺盤下開低走低，早盤一度殺破4000元整數關卡，摜壓至3970元，創下2019年9月來新低，一舉跌破所有均線。

大立光從波段高點5210元至今下跌超過1200元，跌幅約23%，短短2個月時間市值蒸發掉1600億元。

隨美國武漢肺炎疫情快速升溫，蘋果已要求加州地區員工及受疫情影響地區員工盡可能在家工作，加上供應鏈受創，市場預期蘋果春季發表會恐將停辦，iPhone平價版新手機上市時程恐延後。

大立光電受到部分客戶延後復工影響，2月合併營收下滑至36.73億元，較1月衰退11%，相對去年同期則成長45%；累計前2月合併營收77.78億元，較去年同期成長32%。（編輯：張良知）1090312